Подрыв дамбы на Кураховском водохранилище. Похоже, так ВСУ решили замедлить продвижение российских пехотных групп. Однако наши бойцы сжимают в тиски обширные территории, в окружение попали солдаты 79-й бригады ВСУ. С поднятыми вверх руками они выходят из блиндажей.

Украинские ресурсы пишут, что в оперативном окружении также оказались подразделения ВСУ южнее Курахова. В районе Дальнего идут интенсивные бои. Российская армия расширяет плацдарм для развития наступления.

Сергей Румянцев, старший офицер пресс-центра "Южной" группировки войск: "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Славянска, Николаевки, Предтечино, Дачного и Курахово. Отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих".

В соцсетях расходится история сапера из Дагестана Закарьи Алиева. Он провел три недели в нейтральной полосе, в одиночку защищая отбитый у врага опорный пункт. Героя спасли, сейчас он в госпитале.

В ожесточённых боях защитники России не только показывают примеры мужества, но и стараются обогнать противника в технологическом противостоянии. Уже обычным считается применение российскими подразделениями ударных дронов на оптоволокне - беспилотник невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы, а значит, уничтожение очередного "Леопарда" или "Брэдли" - это рутина свободной охоты.

Наземный колесный дрон вывозит раненого. Применение такой робоплатформы помогает экстренно эвакуировать солдат в сложной боевой обстановке.

Мирные жители - двое мужчин и женщина на автомобиле - вернулись в частный сектор, чтобы забрать личные вещи. Боевики на танке "Леопард", подаренном Германией, в упор стреляют по дому. Здание уничтожено до основания. Люди погибли.

При помощи беспилотника американского производства киевский режим намеревался ударить по цистернам с топливом в Донецке, дрон сбили системой радиоэлектронной борьбы.

Курская земля. Трофей десантников - американский бронетранспортер "Макс Про". В Курскую область киевский режим продолжает бросать бригады с лучшим оснащением. Наши бойцы вытесняют врага. За сутки в российском приграничье потери ВСУ составили более 300 военнослужащих.