ПВО уничтожила за ночь 29 украинских дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима нанести удар по объектам на российской территории. За прошедшую ночь сбито 29 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что семь беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, еще семь - над Белгородской областью. По пять беспилотников уничтожили силы ПВО над Тверской и Брянской областями, три - над территорией Пензенской области и два - над Воронежской.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко позже сообщил, что в лесу близ поселка Монтажный под Пензой обнаружили место падения трех беспилотников. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. На месте работают экстренные службы.