Российские штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю, пресекли попытки противника подтянуть резервы и усилить огневые позиции сразу на нескольких направлениях. Подразделениями Южной группировки успешно отражены пять контратак, за сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 765 военнослужащих. Надежную огневую поддержку пехоте оказывает авиация и артиллерия.

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля работы наших бойцов в районе Северска. Прицельным огнем расчет 152-миллимитровой гаубицы "Акация" уничтожил замаскированные минометные позиции ВСУ. Сокрушительные удары по позициям ВСУ на Донецком направлении наносят экипажи РСЗО "Ураган". В этот раз ударили по ствольной артиллерии противника с расстояния более 30 километров. Выявить цель помогла воздушная разведка.