Стало известно о возвращении Дмитрия Нагиева

В апреле Дмитрия Нагиева, который взял творческую паузу, заметили на съемках кино в Сочи, а после этого появились новости о том, что актер подался в наставники по личностному росту в Дубае. Тогда у многочисленных поклонников артиста сложилось впечатление, что "телевизионный перерыв" у него продолжается, но оказалось, что нет.

Совсем скоро на экранах появится комедийный сериал "Кто быстрее?", в котором Дмитрий Нагиев сыграл бывшего зэка. В основном съемки проходили в Санкт-Петербурге, отмечает телеграм-канал "Звездач".

"В таких условиях, когда вылезаешь из актерских вагончиков и влетаешь в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетый по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы", - высказался Нагиев.