Уничтожил две огневые точки: названы новые герои СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии сержант Валерий Ионов, командир боевой машины РСЗО "Град", продвигаясь в составе колонны, подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили пикап с неонацистами. А когда наш беспилотник определил местоположение миномётного расчёта противника, Валерий прицельными залпами "Града" уничтожил две огневые точки. Вражеская атака была отражена.

Гвардии полковник Антон Бойко вместе с сослуживцами участвовали в освобождении от неонацистов стратегически важных рубежей. В том числе города Кременная Луганской Народной Республики. За массовый героизм артиллерийской бригаде полковника Бойко присвоено почётное звание Гвардейская. Сам Антон награждён Орденом мужества.