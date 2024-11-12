Жену бывшего мэра Сочи Копайгородского задержали после допроса

Следователи задержали супругу бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате. Также у женщины арестовали кредитные счета на 100 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал 112.

"Янина Николаевна пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля по делу мужа, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения", - рассказала РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина.

Ранее суд арестовал имущество семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Напомним, он обвиняется в хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Ранее его отправили под стражу до 18 ноября по делу об особо крупной растрате. Свою вину Копайгородский не признает.