Бабич: Марко Рубио всегда придерживается жестких позиций

Почему претендента на пост госсекретаря Марко Рубио считают "ястребом"? Является ли он идейным противником России и Китая или же это прагматик, с которым можно договориться?

Кандидатуры политиков, которые могут составить внешнеполитический блок в администрации Трампа, Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час".

На вопросы ответил заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.

"Марк Рубио всегда придерживается жестких позиций. С другой стороны, против нас – идеология ультралибералов. И в США, и в ЕС. Раньше, если ты был ультралибералом, от тебя требовалось ненавидеть Трампа и заявлять свою ненависть публично", - сказал он.

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