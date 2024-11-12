"Все, у меня нет дочери": почему Гурченко разочаровалась в единственной наследнице

Людмила Гурченко была замужем пять раз. Однако лишь единожды стала матерью. От второго брака в 1959 году у нее родилась дочь Мария. Известная ведущая, хорошая знакомая артистки Кира Прошутинская утверждает, что отношения Людмилы Гурченко и ее дочери Марии были "тяжелой историей".

"Было разочарование. Ну как, мы же хотим, чтобы наши дети были умнее, лучше, талантливее… Она очень много вкладывала в Машу. Мы с ней много разговаривали об этом. И когда постепенно все отпадало: музыка отпадала, школа отпадала, институт отпадал, и она вдруг… ну как вам сказать… это тяжело. Наверное, это неправильно, надо принимать полностью своих детей, какими бы они ни были, но она не принимала ее именно поэтому", - высказалась Прошутинская.

Самое интересное, что внука Марка, названного в честь деда, Людмила Гурченко обожала. Его смерть стала для артистки потрясением. Она не знала, что у 16-летнего юноши серьезные проблемы с наркотиками.