Сына Виталия Милонова увезли в больницу после драки

Сообщается, что сын Виталия Милонова повздорил сегодня, 12 ноября, на перемене со своим одноклассником, в ходе конфликта тот сильно ударил его по лицу. После этого сына депутата увезли в карете скорой помощи в одну из детских больниц Петербурга, где определили состояние средней тяжести, перелом скулы, а также заподозрили закрытую черепно-мозговую травму, передает телеграм-канал SHOT.

Инцидент уже подтвердил сам Виталий Милонов. По его словам, травмы сыну нанес местный хулиган из неблагополучной семьи, который якобы и ранее приставал к другим детям. Виталий Милонов выразил надежду, что теперь драчуна выгонят из школы, а своего сына намерен отдать в секцию бокса.

Ранее Милонов призвал привлекать к уголовной ответственности за публикацию астрологических прогнозов. Якобы эта вера унижает русских просветителей. Политик высказал мнение, что “вся эта астрологическая шушера может контролироваться из-за рубежа“ и имеет четкое задание — “сводить наших женщин и даже мужчин с ума“.