Стало известно, кого Трамп назначил советником по национальной безопасности

Дональд Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца (республиканец от штата Флорида) помощником по национальной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на заявление переходной команды избранного президента США. Уолтц – отставной офицер спецназа, служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, он является ярым сторонником Дональда Трампа.

Это один из ключевых постов - занимающий ее чиновник координирует работу всех ведомств, отвечающих за вопросы национальной безопасности, докладывает о происходящем президенту и реализует его политику.

Ранее Дональд Трамп предложил Марко Рубио занять пост госсекретаря США. В окружении избранного президента считают, что именно ему он предложит занять высокий пост. Также источники назвали еще двух кандидатов на пост госсекретаря. По их мнению, претендовать на кресло в госдепе могут  сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти и бывший помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.