Израиль атаковал южные окраины Бейрута

Истребители израильских ВВС этой ночью вновь атаковали южные окраины Бейрута. Под удар попал район, где расположен медицинский центр, принадлежащий "Хезболле".

Только за сутки, по данным ливанского минздрава, от действий ЦАХАЛ погибли более 40 человек, почти 90 ранены, разрушены несколько жилых многоэтажных зданий. Два удара пришлись на район рядом с международным аэропортом Бейрута.

Израильтяне продолжают обстрелы и по сектору Газа - там жертвами стали не менее 64 палестинцев. На этом фоне американские СМИ пишут, что в Госдепартаменте разгорелась настоящая внутренняя борьба - многие уверены, что Израиль не выполнил требований по улучшению гуманитарной ситуации в блокированном анклаве. А значит США следует приостановить поставки оружия. Но в Белом Доме считают, что причин для этого нет.