Сегодня в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Поздравление военнослужащим направил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что подразделения РБХЗ решают сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе СВО. Войска химзащиты несут боевое дежурство на Запорожской АЭС. Только с начала спецоперации четверо офицеров удостоены высокого звания "Герой России". Залог профессионализма - постоянное совершенствование боевых навыков. Очередные учения прошли в Приморском крае.

Войска радиационной, химической и биологической защиты подняты по учебной тревоге. Условный противник применил отравляющие вещества.

Экипаж выдвигается на место предполагаемого заражения. Чтобы отработать качественно, в первую очередь, личному составу нужно уберечь себя от воздействия ядовитых веществ. Поэтому и машины со специальными фильтрами и форма, которая не пропускает отравляющие частицы.

"Личный состав отделения должен быть морально и психологически очень сильно готов, так как у нас бывает пребывание очень длительное в средствах индивидуальной защиты. Не каждый к этому готов, но мы подготавливаем, обучаем", - рассказал Александр Емельянов, командир отделения взвода радиационной, химической и биологической разведки, главный старшина.

Обнаружить невидимое на первый взгляд оружие противника нужно как можно быстрее. Для этого сразу же берут пробы воздуха и грунта. И здесь же на месте - в такой портативной лаборатории - определяют ядовитое вещество. Биологическое оружие приводит и к летальному исходу. Поэтому после проведения разведки территорию оцепляют, запрещают проход другим войскам, тем самым сохраняя жизни людей.

"Враг не дремлет, использует различные отравляющие вещества, оружия массового поражения, невидимый враг, с которым необходимо бороться, для этого и были созданы войска РХБЗ", - отметил Юрий Валуев, командир отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты ТОФ, капитан-лейтенант.

По рациям отряду военным – химикам поступает еще одна задача. Полностью замаскировать пункт базирования. По легенде учений условный противник атакует с воздуха дронами. Их нужно сбить с курса, для этого специальные машины делают аэрозольную завесу. В таком дыму не видна ни одна цель.

Дымовая завеса распространяется на несколько сотен квадратных метров и может держаться до четырех с половиной часов. Эти учения военные – химики провели на высшую оценку. После небольшого отдыха в свой профессиональные праздник личный состав приступит к очередной отработке поставленных задач.