Трамп предложил назначить шефом Пентагона телеведущего Хегсета

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил на пост министра обороны Пита Хегсета — телеведущего Fox News.

Как сообщает РИА Новости, Хегсет — отставной майор ВС США, служил он в том числе в тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Входил в руководство группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America.

Ранее отмечалось, что новым госсекретарем США может стать сенатор-республиканец Марко Рубио, хотя источники допускают, что Трамп может передумать в последнюю минуту.

При этом прогноз в отношении поста советника президента по национальной безопасности сбылся — Трамп отдал эту должность отставному спецназовцу и своему ярому стороннику Майклу Уолтцу.