Новоизбранный президент США Дональд Трамп может использовать "формулу Вэнса", своего вице-президента, для урегулирования украинского конфликта. Однако это тревожит представителей власти Украины.

Как пишет The Economist, Джей-Ди Вэнс предложил план, согласно которому Украина признает российский суверенитет над рядом оспариваемых территорий, а также отказывается от вступления в Североатлантический альянс.

Кроме того, по информации издания, в Киеве выразили обеспокоенность, что бывший госсекретарь Майк Помпео, занимавший эту должность в первый срок Трампа, не получит пост главы Госдепартамента, заявив, что это "очень негативное развитие событий".

Ранее источники заявили, что "план победы" главы киевского режима Владимира Зеленского составлялся с учетом прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Он якобы заинтересовался двумя пунктами пресловутого плана.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что пришло время, когда в дополнение к полной поддержке киевского режима Запад должен сделать все возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия "не будут продолжаться вечно".