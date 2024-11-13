Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии

Российские военные сделали представление Израилю после удара возле авиабазы Хмеймим в Сирии.

Подобные действия израильских ВС недопустимы, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Атака произошла еще в октябре. Израиль не целился в авиабазу, так как понимает, что последствия могут быть очень серьезными.

"Это они прекрасно понимают. По некоторым данным, удар был нанесен по какому-то складу, помещению <…> мы надеемся, что повторения этого октябрьского события больше не будет", - сказал Лаврентьев.

Он также подчеркнул, что база "Хмеймим" не используется для поставок оружия движению "Хезболла".

С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла". Удары наносятся как по территории Ливана, так и по территории Сирии.