Жертвами подрыва дамбы под Кураховом стали 10 солдат ВСУ

Группа солдат ВСУ оказалась в ловушке в результате подрыва Киевом дамбы Кураховского водохранилища. Погибли как минимум 10 украинских боевиков, сообщили в силовых структурах.

Силовики уточнили, что людей затопило, когда они находились на позициях вблизи Курахова. Ближайшие к дамбе окопы противника залило быстро, передает ТАСС.

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ, подорвав дамбу Кураховского водохранилища, затопили собственные позиции. Кроме того, вода залила подвалы домов – предполагают, что там могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населенных пунктов.