Трамп придумал для Маска новое ведомство

Бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Об этом во вторник, 12 ноября, рассказал избранный президент США Дональд Трамп.

По словам политика, "вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".

Илон Маск, оценивая свой новый пост, заявил, что "это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей", сообщает "Интерфакс".

Ранее Дональд Трамп предложил на пост министра обороны Пита Хегсета — телеведущего Fox News. Хегсет — отставной майор ВС США, служил он в том числе в тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане.

Что касается Илона Маска, источники уверяли, что он может вообще не получить официальную должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, хотя его влияние серьезно возрастет.

При этом источники сообщали, что Маск потратил на кампанию республиканца, которого горячо поддерживает, рекордную сумму. Бизнесмен отправил 200 миллионов долларов комитету, который ориентировался на избирателей с низкой степенью готовности голосовать, а также на голосующих впервые. По данным ряда американских СМИ, эта часть избирателей продемонстрировала небывалую активность и помогла обеспечить победу Трампа.