Великобритании, возможно, придется отправить своих военных на Украину, несмотря на неоднократно декларированную позицию о нежелании это делать. С таким заявлением выступил во вторник, 12 ноября, бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.

Как заявил политик в интервью телеканалу GB News, Лондон поддерживает Киев, поскольку "иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы".

Если победивший на выборах президента США Дональд Трамп откажется помогать Украине, "нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", тем более что это "хорошие инвестиции", заявил Джонсон.

Ранее британские журналисты рассказали, что Дональд Трамп может использовать "формулу Вэнса", своего вице-президента, для урегулирования украинского конфликта. Однако это тревожит представителей власти Украины, поскольку тогда им придется отказаться от территориальных притязаний и членства в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тем временем заявил, что союзникам необходимо еще увеличить помощь киевскому режиму, чтобы "изменить траекторию конфликта".