Росгвардейцы сбили "Бабу-ягу" и дрон-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Сотрудники Росгвардии сбили беспилотник "Баба-Яга" и дрон-камикадзе ВСУ над территорией Белгородской области.

Вражеские БПЛА намеревались атаковать один из охраняемых объектов региона, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Дроны были уничтожены прицельным огнем из стрелкового оружия.

"Баба-яга" - тяжелый промышленный гексакоптер, переделанный под боевые задачи ВСУ. Является одним из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов. В апреле специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", благодаря чему удалось узнать координаты его места сборки.