Европа приготовила "политический ответ" Трампу

Опасения, которые испытывают в Европе в отношении политики новой администрации США, подтолкнут ЕС к сближению с Великобританией. Страны активизируют сотрудничество в сфере безопасности и совместной обороны, а также по Украине.

Как пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, политическим ответом победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу станут огромные инвестиции в оборону и борьба с американскими таможенными тарифами. Кроме того, как сказали источнику издания двое еврочиновников, в планах - заключение новых соглашений о безопасности с третьими странами, в первую очередь с Великобританией.

Другой чиновник выразил надежду, что главной темой в рамках расширения сотрудничества станет поддержка Украины. Он уверен, что контакты между Лондоном и Брюсселем будут усиливаться в зависимости от масштабов выходок Трампа.