Мощные взрывы прогремели утром в Киевской и Сумской областях Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены объекты ВСУ. Также, по предварительной информации, уничтожена крупная колонна вражеской бронетехники. Как отмечали в Минобороны, удары по украинской военной инфраструктуре - это ответ на попытки Киева атаковать наши объекты энергетики. Тяжёлая ситуация для неонацистов и в курском приграничье. Под натиском российских войск боевики бросают позиции.

Трофейные шведские гранатометы пригодятся для следующего штурма - говорят морпехи. Мины направленного действия - тоже. Инструкция, правда, на английском. Но принцип работы бойцам и без натовской документации хорошо известен. Одну только с растяжки снять не получилось. Опасно. Решили подорвать на месте.

Этот крупный опорный пункт в Курском приграничье националисты устроили рядом с дорогой. Чтобы обстреливать российские военные колонны. Но засада была раскрыта. Морпехи навели на "опорник" батарею. А потом захватили позиции ВСУ в ближнем бою.

Оставленные в панике каски, медикаменты, бронежилеты, боеприпасы. С таким арсеналом противник мог продержаться дня три. Но когда среди боевиков прокатилась новость, что русские взяли под контроль 80 процентов поселка Плехово, диверсанты поняли, что лучше сбежать, пока еще есть время.

Тела убитых националисты бросили. И, очевидно, среди диверсантов были наемники из США и Британии. Вот потерянные ими шевроны с государственной символикой.

На Кураховском направлении российские бойцы закидали минами блиндаж националистов. Боевики запросили эвакуацию. Но бронемашина до позиций не доехала. Едва заметив в небе наш дрон, механик сделал крутой разворот и выжал газ на полную. Началась погоня. Оператор завел снаряженный взрывчаткой беспилотник точно под десантные люки. И вот уже машина горит.

Американский броневик разведчики сожгли на подступах к Новоселидово. В самом поселке подняли флаг 114-й отдельной бригады. А сегодня первые мобильные огневые группы ворвались в центр Курахово. И, судя по тому, что петля вокруг города с каждым днем затягивается все сильнее, у ВСУ есть один путь к спасению – немедленное отступление.