Негласная политика киевского режима воевать с Россией до последнего украинца - рискует прийти к логическому финалу. В рамках новой волны мобилизации ВСУ смогут восполнить в лучшем случае лишь половину дефицита личного состава. Об этом пишет британское издание "Файненшл таймс". По словам аналитиков, некоторые подразделения украинской армии в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества. И в таких условиях ни о каком удержании фронта говорить не приходится.

Подробнее – в репортаже