Йеменские хуситы нанесли удары по американским боевым кораблям в акваториях Аравийского и Красного морей. Как сообщили представители вооружённого формирования, масштабная операция продолжалась около восьми часов.

Были выпущены баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество ударных беспилотников. Целями стали авианосец "Авраам Линкольн" и два эсминца США.

По версии хуситов, операция прошла успешно, корабли поражены. В Пентагоне подтвердили нападение, однако заявили, что отразили авианалёт и утверждают, что никто не пострадал.