Россия поддержала проект резолюции ООН по Газе. Документ, который подготовили 10 непостоянных участников Совета Безопасности, предусматривает немедленное и безусловное прекращение огня, а также освобождение всех заложников.

Как заявил официальный представитель нашей страны при всемирной организации Василий Небензя, за год с лишним, прошедший с момента трагических событий 7 октября, потакающий Израилю во всем Вашингтон разделил с западным Иерусалимом вину за гибель более 43-х тысяч палестинцев.

Жители Газы стали жертвами американских поставок оружия и, как следствие, разразившейся в анклаве гуманитарной катастрофы - голода и инфекционных заболеваний. Глава российского диппредставительства отметил, что принятие резолюции стало бы запоздалым, но верным шагом к прекращению кровопролития и выводу палестино-израильского конфликта из сложившегося тупика.

"Совет Безопасности обязан как можно скорее выйти из состояния паралича, в котором он стараниями США пребывал последние месяцы под неустанные мантры о грядущем заключении сделки между Израилем и ХАМАС", - заявил Мишустин.