Россиянка зарезала бывшую свекровь и ранила сына-пятиклассника

В Новосибирске женщина убила бывшую свекровь и напала на родного сына.

Трагедия произошла в квартире дома №30/1 на улице Народной. 42-летняя сибирячка пришла навестить 11-летнего сына, который проживал с 85-летней бабушкой. В какой-то момент между женщинами произошла ссора. Нападавшая схватила нож и вонзила его в шею пенсионерке.

Все это произошло на глазах пятиклассника. Мальчик попытался успокоить мать, но получил ранение в области ключицы. Ребенку удалось вырваться и добежать до соседнего дома, где жил его отец. Мужчина, в свою очередь, сразу же вызвал скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство малолетнего", сообщили в региональном главке СКР. Женщина задержана, ее мотив выясняется.