Россия списала долги странам Африки на 20 млрд долларов

Россия уже списала долги африканским странам на 20 миллиардов долларов, эти средства в том числе перенаправляются на проекты развития по программе рефинансирования. Об этом заявил в среду, 13 ноября, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Как отметил дипломат, работает программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития — вместо погашения задолженности средства идут на то, "чтобы прямо в этой стране осуществлять социально-экономические проекты".

Богданов подчеркнул в интервью ТАСС, что Африка уже становится передовым континентом, при этом "растет самосознание, и действительно люди образованны, люди политизированы в хорошем смысле". Главной задачей политик назвал укрепление суверенитета африканских стран, подчеркнув, что "мы готовы помогать всячески в этом".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что общая сумма списанной Россией странам Африки задолженности уже достигла 23 миллиардов долларов. Кроме того, Москва пообещала предусмотреть на эти цели еще более 90 миллионов долларов.

Расширяя сотрудничество с африканскими государствами, Москва планирует уже третий саммит в формате Россия — Африка. Он пройдет в 2026 году, рассказали участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.