Киев на фоне постоянного продвижения ВС России в зоне спецоперации спешно отправляет на линию фронта в Донбассе дополнительный медицинский персонал.

Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ, украинские власти боятся ужесточения боев в ближайшие дни или недели и того, что в Донбассе "наступление (российских бойцов) наберет обороны".

Многие чиновники, солдаты и аналитики полагают, что ближайшие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США и его нежелания вкладывать большие деньги в бои на Украине.

Источники FT предполагают, что если ВСУ смогут остановить продвижение российской армии в Донбассе и перехватить инициативу на поле боя к моменту вступления Трампа в должность, Киев сможет убедить будущего американского президента встать на его строну.

Украинские ресурсы между тем пишут, что в оперативном окружении также оказались подразделения ВСУ южнее Курахова. В районе Дальнего идут интенсивные бои. Российская армия расширяет плацдарм для развития наступления.

Российские бойцы постоянно демонстрируют удивительные примеры мужества и отваги. Участник СВО из Дагестана Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки украинской армии на одном из направлений запорожского фронта. Он три недели удерживал занятую позицию без воды, питаясь лишь одним луком.