The Hill: Трамп симпатизирует Путину и презирает Зеленского

Дональд Трамп может сократить помощь Киеву и принудить киевские власти к переговорам. Победивший на выборах президента США политик демонстрирует симпатию к президенту России Владимиру Путину и испытывает глубокое презрение к Владимиру Зеленскому, считают колумнисты издания The Hill Роберт Хэмилтон и Дэн Перри.

По мнению авторов, возвращение Трампа к власти и его отказ от поддержки Украины может вызвать "землетрясение" в политике Евросоюза. Европа столкнется со сложным выбором относительно своего будущего в области безопасности и возможности помощи Киеву без содействия Вашингтона.

Эксперты указывают, что непредсказуемость Трампа, его желание перевернуть устоявшиеся нормы может запустить волну радикальных изменений в ключевых регионах и потенциально изменить мировой порядок. По мнению авторов, помимо регионов Ближнего Востока и АТР, политика Трампа может повлиять и на Южный Кавказ, лишив внимания Армению и Грузию.