Мали не была враждебна к Украине и не понимает причину агрессии со стороны киевского режима, сотрудничающего с террористами. Такое заявление сделал в среду, 13 ноября, министр иностранных дел африканской страны Абдулай Диоп.

По словам политика, "Украина ведет неправильную борьбу", причем неясны причины, по которым "Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками".

Мировое сообщество совершит большую ошибку, если не отреагирует на такие действия Украины, подчеркнул Диоп, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили прославление терроризма украинскими властями и призвали Совбез ООН выполнить свои обязательства в свете осознанного выбора киевского режима в поддержку террористических формирований на африканском континенте.

Между тем заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Африка уже становится передовым континентом. Главной задачей политик назвал укрепление суверенитета африканских стран, подчеркнув, что "мы готовы помогать всячески в этом".