Боевики ВСУ заявляют, что готовы отступить с позиций в районе Курахова. Однако приказа сверху до сих пор не поступало – притом, что в Киеве признали критическую для украинских войск ситуацию на этом направлении.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, в Курахово идут наиболее ожесточенные бои. Российские войска приближаются к центру оккупированного ВСУ города.

Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, ВС России закрепились в районе железнодорожной станции на востоке Курахова. В городе идут уличные бои. Глава ДНР Денис Пушилин также подтверждал, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ.