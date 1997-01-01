В Нижнем Тагиле предотвратили теракт

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ предотвратили теракт на подстанции, питавшей предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуру железной дороги.

Задержан проукраинский диверсант 1997 года рождения. ФСБ назвала его "функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации". У него обнаружили предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписку с украинскими спецслужбами. За совершение теракта ему обещали заплатить.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленник арестован, он дал признательные показания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.