Умер журналист и повар Алексей Зимин

Российский ресторатор, шеф-повар и журналист Алексей Зимин скончался в возрасте 52 лет. Об этом в среду, 13 ноября, рассказал гастрожурналист Роман Лошманов в соцсетях, а затем подтвердили представители окружения Зимина.

Причина смерти Алексея Зимина не сообщается. Также неизвестно, где пройдет прощание и похороны.

Алексей Зимин работал главным редактором "Ресторанных ведомостей" — первого журнала в России соответствующей тематики, был у истоков журнала "Афиша", возглавлял российский GQ и "Афишу–Мир", поработал главным редактором группы "Ленинград".

На телеканале НТВ Зимин вел авторское кулинарное телешоу "Готовим с Алексеем Зиминым", открыл несколько заведений и поварскую школу, дал вторую жизнь ресторану Центрального дома литераторов в Москве. Выпустил несколько книг.