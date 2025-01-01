Если президентские выборы в Украине состоятся в ближайшее время, глава киевского режима Владимир Зеленский может проиграть во втором туре экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит участвовать в выборах. Об этом пишет The Economist.

Как отмечает издание, выборы президента Украины могут пройти 25 мая 2025 года, но "Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которую он одержал в 2019 году". По прошествии почти трех лет российской специальной военной операции Зеленского больше не считают "бесспорным военным лидером".

Источник из окружения Зеленского заявил, что единственный способ для него " уйти с незапятнанной репутацией — это провести выборы и войти в историю как человек, объединивший нацию в войне", но самому даже не пытаться баллотироваться.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что Вашингтон рассматривает проведение на Украине в 2025 году президентских и парламентских выборов — это способ устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского.

Обсуждение поисков замены Зеленскому в Соединенных Штатах не особо скрывают. Отставной американский разведчик Скотт Риттер подчеркнул, что украинский политик потерял доверие Запада, особенно когда пошел на отчаянный шаг, рискнув напасть на Курскую область.