Суд признал Блиновскую банкротом

Суд в Москве признал блогера Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению.

В отношении "королевы марафонов" открыта процедура реализации ее имущества, сообщил судья Валерий Марасанов.

В случае, если у блогера хватит имущества для погашения долга, то процедура банкротства может не потребоваться, заявил юрист Елены Блиновской Иван Морозов. Блогер пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей.

Елена Блиновская была задержана в апреле прошлого года при попытке покинуть страну. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.

Блогеру вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Блиновская признала вину только по первому пункту.

2 октября Блиновская выплатила долг по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Всего "королеве марафонов" нужно выплатить 1 151 722 000 рублей, в эту сумму входит недоимка по НДС, штраф и пени.