В Севастополе утром среду, 13 ноября, прогремел взрыв на улице Тараса Шевченко. Как выяснилось, подорвался автомобиль, находившийся в нем военнослужащий погиб.

Глава Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии.

Политик призвал севастопольцев проявлять повышенную бдительность и сообщать правоохранителям о подозрительных личностях и предметах, а также обо всем, что так или иначе влияет на безопасность.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что из-за отсутствия шансов добиться стратегического успеха на фронте режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество.

Кроме того, киевский режим пытается посеять панику в российском обществе, вбрасывая информационные фейки. В качестве тем при этом фигурируют "десантная операция, атака дронов и ракет, диверсии — что только не выдумывает ЦИПсО".