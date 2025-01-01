Власти Грузии назначили дату выборов нового президента

Грузия выберет нового президента, предположительно, в начале января 2025 года. Ориентировочную дату голосования назвал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что страна живет в обычном ритме, все мирно и спокойно. Первое заседание парламента Грузии пройдет на десятый день после подведения итогов выборов в парламент. Затем, по словам Кобахидзе, начнется парламентская жизнь и вскоре состоятся президентские выборы.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили ранее заявил, что депутаты из восьми стран Евросоюза, прибывшие в Грузию, выступили на очередном митинге оппозиции в Тбилиси. В своих выступлениях представители ЕС, по словам Папуашвили, выдавали войну за мир и призывали оппозиционеров к беспорядкам, передает ТАСС.