Генерал Шамарин признал вину в рамках сделки со следствием

Начальник главного управления связи ВС России генерал Вадим Шамарин, обвиняемый получении крупной взятки, заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом в среду, 13 ноября, рассказал адвокат Михаил Перцев.

Как отметил защитник Шамарина, генерал признал вину во вменяемых ему преступных деяниях, с учетом этого адвокаты просят смягчить ему меру пресечения, сообщает РИА Новости.

Шамарин еще в августе частично подтвердил свою вину в коррупции: он признался в получении взятки в 19 миллионов рублей, хотя вменяется ему 36 миллионов. Однако суд все равно отказался отпустить его из-под стражи.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя аресты нескольких бывших высокопоставленных лиц Министерства обороны, подчеркнул, что это планомерная работа правоохранительных органов и никакой кампанейщины.