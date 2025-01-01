Украина планирует призвать еще 160 тысяч военнослужащих в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года. Об этом пишет The Financial Times.

По мнению американских журналистов, реалистичнее было бы ожидать призыва до 100 тысяч человек — это компенсировало бы около половины нехватки личного состава ВСУ.

Между тем член оборонного комитета Верховной рады Украины Александр Федиенко заявил, что из-за нового приказа украинского Министерства обороны призывать в ВСУ стали глухих, носителей ВИЧ, обладателей открытой формы туберкулеза и других болезней.

6 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз пролонгировал всеобщую мобилизацию на Украине еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов отмечал, что киевский режим обманывает украинских граждан, скрывая от них реальные потери — в том числе в результате удара ВС России по одному из цехов завода "Мотор Сич".