В Москве раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на сто миллионов рублей

Столичные полицейские и сотрудники ФСБ России задержали предпринимателя, подозреваемого в хищении бюджетных денег.

Злоумышленнику с 2021 года удалось похитить более 100 миллионов рублей, предусмотренных на реализацию госпрограммы "Пушкинская карта", рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предприниматель занимался организацией культурных мероприятий, посещение которых могло быть оплачено с помощью "Пушкинской карты". Через интернет аферисты находили молодых людей, которые покупали билеты за счет находившихся на картах целевых денег, но на мероприятия не ходили.

Противоправная деятельность велась не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Башкирии, Новгородской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ульяновской областях.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Обвиняемый заключен под стражу.