Наташу Королеву допросили по делу об убийстве Игоря Талькова

Наташа Королева пришла на заседание суда по делу об убийстве Игоря Талькова. Ее опросили в качестве свидетеля.

Игоря Талькова застрелили в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" в результате конфликта между его концертным директором Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Первый выстрелил в своего оппонента, но попал в Талькова. От полученного ранения певец скончался.

Позднее Шляфман сбежал из страны и более 30 лет жил в Израиле. Три года назад расследование об убийстве Игоря Талькова возобновили. Шляфмана заочно арестовали.

Гримерка Наташи Королевой находилась рядом с гримеркой Талькова. На суде она заявила, что слышала много версий убийства.

"Слушайте, было много всяких версий. В нашем бизнесе… Эти версии, которые звучат, порой настолько выдуманные, что я, имея опыт, никогда к ним не прислушиваюсь", - заявила певица, видео допроса опубликовал телеграм-канал 112.