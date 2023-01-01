Вступление Финляндии в НАТО признали страшной ошибкой

Большой ошибкой было настраивать Финляндию против России и принимать страну в НАТО. В этом убежден профессор Хельсинкского университета, геополитический эксперт Туомас Малинен.

В своем посте в социальной сети Х эксперт подчеркнул: "военизировать" Финляндию против России посредством вступления в НАТО и подписания оборонного соглашения с США – самое ужасное геополитическое решение в Европе со времен раздела Германии в 1945 году. Кроме того, Малинен призвал вывести с территории Финляндии всех американских солдат. А также убрать из страны американские военные базы.

Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. В Москве вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения странами национальных интересов: у их границ появятся российские войска и ракеты.