В Москве стартовал Всероссийский марафон ТехноГТО

Проверить уровень технологической грамотности населения - цель первого Всероссийского марафона ТехноГТО, который стартовал в Москве. Проект реализуется совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и "Движением Первых".

Нормативы ориентированы на школьников средних и старших классов, студентов вузов и колледжей. Также сдать их может любой желающий - для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и выбрать из девяти направлений: кибербезопасность, 3D моделирование, применение беспилотников, разработка видеоигр, а также блогинг и другие. Все нормативы максимально приближены к реальности и основаны на обычных жизненных ситуациях.

"Мы считаем, что в разумном будущем Технологическое ГТО станет частью обыденного опыта человека, потому что технологии в наш мир проникают стремительно. Но на сегодняшний день это еще не совсем так, и поэтому технологическое ГТО предоставляет возможность освоить несколько онлайн-курсов для того, чтобы подготовиться к сдаче нормативов. Всё это совершенно бесплатно и доступно любому человеку", - рассказал ответственный секретарь оргкомитета НТО (Национальной технологической олимпиады), проектор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.