В новой школе "Сколка" побуждают учеников к творчеству

Кажется, что в этом здании нет стен. Огромные витражи и открытые пространства будто приглашают в полет и дальше - к звездам. "Сколка" - именно такое название дали новой школе в инновационном центре "Сколково", построена по индивидуальному проекту. Главная задумка - побудить учеников к творчеству и интегрировать учебный процесс в экосистему ведущего научно-технологического комплекса России.

Такое научное и лабораторное оборудование, как в "Сколке", редко встретишь не то что в школе - не в каждом профильном вузе. Секвенатор позволяет работать с ДНК - расшифровывать его и изучать, как прошло, например, клонирование растений. Этот уникальный прибор ученикам еще предстоять изучить. А вот гидро- и аэропонные системы они уже освоили и с удовольствием выращивают зелень. фрукты и овощи.

"Мы можем заниматься генными модификациями, мы можем расшифровывать геном, заниматься микроклонированием, аэропоникой, гидропоникой, выращивать рыб, заниматься промышленной микробиологией. И изучать буквально все, что доступно современному школьнику и даже студенту профильного вуза", - рассказала Ольга Заборская - руководитель индустрии биотехнологий школы "Сколка".

А в соседней лаборатории – физики, сейчас главная тема - космос. Направление сколь популярное у подростков, столь и востребованное в промышленности.

"Не менее 50 процентов своего времени у нас ребята будут заниматься практической деятельностью. Именно поэтому школа расположена в "Сколково", где есть очень много компаний, которых мы привлекаем в качестве индустриальных партнеров для того, чтобы они ребят сопровождали", - рассказал Дмитрий Фишбейн, директор инновационной школы "Сколка".

Занятия только начались, а ученики уже оценили все преимущества "Сколки". А еще в "Сколке" есть лаборатория химии, IT - полигон, медиа- и артстудии и даже кулинариум для гастрономических экспериментов. Впрочем, и после занятий покидать школу мало кто захочет. Ведь в здании - концертный и спортивный залы, атриумы для отдыха и творчества, а на прилегающей территории в 40 тысяч квадратных метров - спортивно-рекреационная зона.

Школу на 825 мест построили по первому в столице концессионному соглашению, заключенному в 21-м году. Ежегодно в Москве открывается 40-50 новых школ и детских садов. Из них примерно половину возводят частные инвесторы. В результате город получает дополнительные места для учеников и рабочие места для педагогов.