В Москву из ДНР приехали на лечение 10 детей сотрудников МЧС России. Для некоторых это уже не первая поездка в столицу. Сейчас дети наблюдаются в клинической больнице имени Башляевой. Там они проходят тщательное обследование у разных специалистов и им дают рекомендации по дальнейшей терапии. Советы получают и врачи из Донецкой республики, чтобы они могли продолжить лечение уже дома.

Вопрос дыхания для Тимофея основной. Восьмиклассник находится в ремиссии после бронхиальной астмы, и вот уже много лет не выходит из дома без ингалятора.

Тимофей с мамой - из небольшого поселка в Донецкой народной республике. Там обстановка остается сложной, случаются пожары, из-за которых мальчику трудно дышать, и негде получить помощь.

И нельзя уехать - мама Тимофея, Ирина Калужина, находится на ведомственной службе в МЧС республики, работает на предприятии, которое обслуживает и восстанавливает спецтранспорт, в том числе после обстрелов. Поэтому для Тимофея возможность показаться московским врачам очень важна. С начала лета дети спасателей из ДНР приезжают в столичный многопрофильный стационар - Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой.

"К нам дети приезжают с разными диагнозами и установленными или спорными диагнозами - гастроэнтерологический профиль, неврология, офтальмология. Здесь используется мультидисциплинарный подход - даже если ребёнку с одним диагнозом требуется консультация другого специалиста, то, конечно же, приглашаются специалисты и консультируют детишек", - рассказала Наталия Лобань, клинический фармаколог Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой.

Такая помощь потребовалась шестилетней Вике из города Зугрэс в ДНР. У девочки тоже летом обнаружилась бронхиальная астма - больше месяца она надрывно кашляла и задыхалась, на этом фоне обострились другие заболевания.

Мама девочки Оксана служит в структуре МЧС, а папа находится в зоне спецоперации. Вику полностью обследовали и назначили лечение. Сейчас госпитализированы десять детей из Донецка - это уже шестая группа пациентов. Всего же за время действия инициативы помощь получили более 100 детей. Со всеми московские специалисты остаются на связи и готовы проконсультировать онлайн, либо пригласить в столицу повторно.