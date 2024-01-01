Российский лидер Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, которая будет совмещена с прямой линией. Об этом в среду, 13 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, речь идет про совмещенный формат, в рамках которого "будем собирать вопросы граждан, будем на них отвечать", а также "Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и зарубежных СМИ".

Конкретную дату этого мероприятия Дмитрий Песков пообещал раскрыть позднее, сообщает ТАСС.

В июне Песков отмечал, что представители иностранных информационных агентств, в том числе из недружественных России государств, активно освещали прошедшую на полях ПМЭФ-2024 встречу с Владимиром Путиным. Спикер Кремля заявил, что журналисты проявили "настрой более конструктивный".

Киевский режим в очередной раз обиделся на западных журналистов, теперь — за публикацию о нежелании звать Украину в НАТО. В Politico писали, что целых семь стран против приглашения воюющей страны в альянс. В Киеве уверяют, что это всего лишь слухи, формирующие ложное впечатление.