Кремль предупредил, чем обернется открытие базы ПРО США в Польше

Российская сторона отслеживает планы по размещению американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше. Об этом в среду, 13 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, это продвижение военной инфраструктуры США поближе к России, предпринимаемое для того, чтобы "сдерживать наш военный потенциал".

Песков предупредил, что размещение Соединенными Штатами комплекса ПРО в Польше приведет к принятию соответствующих мер Россией для обеспечения паритета, сообщает ТАСС.

Между тем власти Польши пошли на попятную в заявленном ранее намерении сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш ответил на вопрос о том, будут ли реализованы такие планы, отрицательно, не вдаваясь в объяснения.

При этом сенатор Джей Ди Вэнс, который займет пост вице-президента при Дональде Трампе, подчеркивал, что Соединенные Штаты не обязаны защищать Европу — в частности, "немцы должны сами инвестировать в свою оборону".