Хуснуллин высказался о новой льготной ипотеке в России

Новых льготных ипотечных программ в России пока не планируется.

Все действующие программы льготной ипотеки будут работать в том виде, в котором они работают, то есть "в точечном виде", заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на конференции в Москве.

Все будет зависеть от инфляции. При ее снижении правительство обсудит дальнейшие шаги в этой сфере, возможно, что-то будет "донастраиваться", подчеркнул заместитель председателя правительства.

"Вопрос по ипотеке будет взвешенно оцениваться. Мы по итогам года договорились, что оценим, какая ситуация и какие планы на следующий год", - сказал о (цитата по ТАСС).

Тем, кто уже взял ипотеку, беспокоиться не о чем. Государства выполнит все взятые на себя обязательства, заверил Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% годовых по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" до 2030 года.