Киев решил спрятать свои электростанции на территории стран ЕС

Киев решил спрятать свои электростанции от ударов ВС России на территории стран ЕС. Украина должна строить предприятия энергетики в странах, входящих в НАТО, заявил экс-глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как написал Макогон в статье для портала Euractiv, это снизило бы военные риски. Кроме того, считает автор, такие проекты стали бы привлекательными для инвесторов. Одним из перспективных вариантов Макогон назвал сотрудничество с Польшей: он предлагает использовать уже существующую межгосударственную линию электропередачи и строить генерирующие объекты рядом с ней.

Владимир Зеленский ранее признал, что все украинские ТЭС и значительная часть мощностей украинских ГЭС уже уничтожены. Еврокомиссия также заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.