Российские военные в ходе выполнения задач специальной военной операции очень бережно относятся к гражданскому населению Украины, в отличие от украинских военных. Об этом рассказал в среду, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, российскими военными удары наносятся только по военным целям — "эта практика продолжается", сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что выполнение задач специальной военной операции продолжается полным ходом, динамика высокая.

При этом украинские националисты не выбирают методы. В Курске расследуется очередное преступление киевского режима против мирного населения. Военные следователи собрали и отправили на экспертизу обломки украинского беспилотника.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты, в том числе против представителей гражданской администрации и мирных жителей. Российская сторона документирует все эти эпизоды — виновников военных преступлений ждет суровое наказание.