Кремль отметил чудовищную оторванность релокантов от России

Мнение релокантов, организующих антироссийские демонстрации за рубежом, не вызывает интереса. Такое заявление сделал в среду, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, речь идет про "людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны", которые больше "не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним".

По этой причине, подчеркнул Дмитрий Песков, "любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет", сообщает ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предупредил, что представители шоу-бизнеса, уехавшие из России и дискредитирующие действия российских Вооруженных сил, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия.